Через 11 лет, когда ребята, впервые севшие за школьную парту этим утром, выйдут во взрослый мир, он будет уже другим. Возникнут десятки новых профессий, как возникали они и последние десятилетия. К примеру, могли ли первоклассники нулевых предположить, что будут всерьёз работать в социальных сетях? Чем займутся специалисты будущего в 20–30-х годах XXI века, выясняют сотрудники проекта «Атлас новых профессий». Больше пяти лет они пристально наблюдают за изменениями в 25 отраслях экономики, чтобы понять, какие специальности будут востребованы.

По их прогнозам, к 2030 году 57 современных профессий устареют, как в середине XX века, например, оказались невостребованными барышни-телефонистки. Работа бухгалтера, стенографиста или гида будет автоматизирована, инспекторов ДПС заменят камеры видеонаблюдения. В то же время появится 186 новых профессий. В медицине потребуются специалисты по киберимплантам, в сельском хозяйстве – люди, специализирующиеся на ГМО. Архитекторы виртуальной реальности найдут себе применение не только в игровой индустрии, а из специалистов Роскомназдора, которые следят за нарушениями в Сети, вырастет новый институт медиаполицейских.

Рецептов, что делать, чтобы стать успешным в будущем, создатели «Атласа» не дают. Список – скорее информация к размышлению, ведь мир продолжит меняться, и, чтобы поспевать за ним, придётся продолжать учиться и во взрослой жизни. В «Атласе» много «пограничных» специальностей, сочетающих в себе разные области знаний, так что в будущем сегодняшним детям придётся расстаться с привычными нам стереотипами и взглянуть на мир шире.

– Граница между гуманитариями и технарями будет стираться, – объяснил Metro руководитель проекта Дмитрий Судаков. – Мир становится сложнее и технологичнее, а значит, лирики должны учиться работать с технологиями, а физики – работать в команде.