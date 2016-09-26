Несмотря на то, что большинство жилых домов сегодня имеют форму квадратов и прямоугольников, в древности люди предпочитали круглые жилища. Этому существует ряд объяснений. Так, например, в Африке люди верят в то, что нельзя жить в доме с углами - ведь именно там прячутся злые духи.

Известный в середине 20 века архитектор Антти Ловаг также высказывался против углов.

"Человек, заключающий себя в здание с углами навлекает на себя демонов, сковывающих движения и нарушающих гармонию", - говорил он, отмечая, что прямые линии - "это агрессия против природы".

Вполне возможно именно поэтому Ловаг и придумал Дворец пузырей во французских Каннах. Этот необычный дом строили на протяжении 14 лет - с 1975 по 1989.

Такую недвижимость не мог не заметить французский дизайнер Пьер Карден, получивший всемирную известность в 1958 году благодаря созданию пузырчатого платья.

"Круглые формы всегда меня вдохновляют,” - заявил он, когда приобрёл творение Ловага в собственность в начале 90-ых.

Сегодня дом снова выставлен на продажу. Согласно TopTenRealEstateDeals.com, его стоимость оценивается в районе 456 миллионов долларов, и он считается на данный момент самым дорогим жильем в Европе.

Дом, состоящий из 10 комнат, структурирован как скопище пузырей и занимает площадь в 40, 4 сотки.

Он расположен на обрыве, с которого открывается обзор на 180 градусов на Средиземное море. Также в площадь входит сад с прудиками и несколько бассейнов. Отмечается, что на краю обрыва организовано особое пространство под открытым небом, которое вмещает до 500 человек и предлагает потрясающий вид на море.

Кристабелль Тумола