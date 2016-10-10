В понедельник, 10 октября, в Невском районе Петербурга произошло сразу два ЧП - на вход и выход закрывали станцию метро "Улица Дыбенко", и эвакуировали посетителей и персонал из помещения поликлиники № 87 (улица Дыбенко, 21, в 500 метрах от закрытой станции метро).

- Станция метро "Улица Дыбенко" закрыта на вход и выход в 11:45, - уточнили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

Поздее уточнили, что причиной закрытия стал анонимный звонок.

- Поступил звонок о том, что заминировали станцию метро "Улица Дыбенко" и поликлинику № 87. К метро подъехали ОМОН с собаками, у поликлиники тоже ОМОН ждут, - пишут очевидцы. - Шуточки мастеров звонков или учения, пока не известно.

Отметим, что проверка заняла чуть более часа - в 12.55 станцию открыли для посетителей.