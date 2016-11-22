Metro составило рейтинг самых горячих парней в теннисе

29-летний итальянец сразу захватил пальму первенства в голосовании, хотя и победил не с таким уж большим преимуществом – Фоньини набрал 23,1%. Личная жизнь одного из самых красивых тенниcистов на виду. В июне 2016 года он женился на итальянской теннисистке Флавии Пеннете.

35-летний швейцарец также долгие годы верен одной женщине. В 2005 году он стал встречаться с теннисисткой Мирославой Вавринец, а в 2009 году пара узаконила отношения. Роджер также является многодетным отцом – в его семье четверо детей. Федерер тоже попадал в списки привлекательных мужчин, хотя, конечно, и не так часто, как Надаль. В рейтинге Metro он замкнул пятёрку красавцев, набрав 10,3% голосов.

Новак Джокович

Весельчак из Сербии, который то и дело смешит коллег и болельщиков пародиями и шутками, занял в нашем голосовании второе место. Внешние данные 29-летнего Новака оценили 17,9% опрошенных девушек.

Несмотря на то что Джокович давно занят, представительницы прекрасного пола не могут не восхищаться его многолетней преданностью любимой. Со своей будущей женой Еленой Ристич он познакомился ещё в школе. Встречаться пара начала в 2005 году, а в 2014-м поженилась. В том же году у них родился сын.