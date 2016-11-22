реклама
Сегодня 12:22

Metro составило рейтинг самых горячих парней в теннисе

  • Индира Шестакова

Британец Энди Маррей в финале Итогового турнира ATP, завершающего теннисный сезон, победил серба Новака Джоковича и сохранил звание первой ракетки. Metro уже выбирало самую горячую теннисистку, а теперь предложило в социальных сетях проголосовать за самого красивого теннисиста. Лучший игрок сезона в рейтинг наших читательниц не вошёл

Фабио Фоньини

29-летний итальянец сразу захватил пальму первенства в голосовании, хотя и победил не с таким уж большим преимуществом – Фоньини набрал 23,1%. Личная жизнь одного из самых красивых тенниcистов на виду. В июне 2016 года он женился на итальянской теннисистке Флавии Пеннете.

 

 

Metro составило рейтинг самых горячих парней в теннисе

все: Instagram, Getty

Фото:

Роджер Федерер

35-летний швейцарец также долгие годы верен одной женщине. В 2005 году он стал встречаться с теннисисткой Мирославой Вавринец, а в 2009 году пара узаконила отношения. Роджер также является многодетным отцом – в его семье четверо детей. Федерер тоже попадал в списки привлекательных мужчин, хотя, конечно, и не так часто, как Надаль. В рейтинге Metro он замкнул пятёрку красавцев, набрав 10,3% голосов.

Metro составило рейтинг самых горячих парней в теннисе

Новак Джокович

Весельчак из Сербии, который то и дело смешит коллег и болельщиков пародиями и шутками, занял в нашем голосовании второе место. Внешние данные 29-летнего Новака оценили 17,9% опрошенных девушек. 

Несмотря на то что Джокович давно занят, представительницы прекрасного пола не могут не восхищаться его многолетней преданностью любимой. Со своей будущей женой Еленой Ристич он познакомился ещё в школе. Встречаться пара начала в 2005 году, а в 2014-м поженилась. В том же году у них родился сын.

Metro составило рейтинг самых горячих парней в теннисе

Рафаэль Надаль

Легендарный испанец неоднократно попадал во всевозможные рейтинги не только самых сексуальных теннисистов, но и среди всех спортсменов. Хотя, например, главная красавица российского тенниса Мария Шарапова как-то заявила, что Рафа не в её вкусе. В опросе Metro 30-летний Надаль набрал 12,8% голосов. Испанец – единственный представитель большой четвёрки ATP (Надаль, Федерер, Джокович, Маррей), кто до сих пор не женат и не имеет детей. Однако сердце Рафаэля несвободно. С 2005 года он встречается с Марией Франциско Перелло.

Metro составило рейтинг самых горячих парней в теннисе

Фелисиано Лопес

35-летний испанец слывёт донжуаном, что разрушило его брак всего через 11 месяцев после свадьбы. В 2015 году он женился на модели Альбе Каррильо, а спустя год она обвинила теннисиста в изменах более чем с 200 девушками. Неудивительно, что после такого скандала последовал развод. Неверный красавчик получил 15,4% голосов читательниц Metro.

Metro составило рейтинг самых горячих парней в теннисе

Самое популярное

Ксения Собчак выписалась из роддома и показала фото "правильной" люльки7Фото

Ксения Собчак выписалась из роддома и показала фото "правильной" люльки
Трансгендер Альбина Матюнина7Фото

Трансгендера Альбину Матюнину посадили в мужской изолятор

В Москве задержали трансгендера Альбину Матюнину (Алексей Матюнин). В данный момент она находится в мужском изоляторе. Об этом в пятницу сообщают СМИ. Этот факт возмутил адвоката трансгендера Матюниной Ольгу Бадалян. Она в интервью телеканалу "Рен ТВ" заявила, что будет добиваться перевода своей подзащитной в отдельную камеру. – Я собираюсь сейчас туда поехать и решить вопрос. Посмотреть, в какой камере она находится. И если она, не дай бог, конечно, находится в общей камере – решать вопрос о...
Ольга Бузова с новым цветом волос18Фото

Ольга Бузова рассказала об изменах Тарасова

Телеведущая Ольга Бузова посмеялась над похождениями своего мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом в понедельник сообщает Cosmo.ru. Это произошло 19 ноября на вечеринке в честь 25-летней годовщины свадьбы друзей, которую вела Бузова. Видимо, чтобы избежать вопросов о своём браке и отношениях с Тарасовым, телеведущая сразу объявила гостям со сцены, что если кто-то хочет поинтересоваться судьбой её брака, то они смело могут подходить к ней за 4 столик. Весь вечер Бузова пребывала в хорошем...
Собчак родила сына: Виторган выложил трогательную фотографию25Фото

Собчак родила сына: Виторган выложил трогательную фотографию

Светская львица Ксения Собчак родила мальчика
Самые яркие моменты "Золотого граммофона"33Фото

Самые яркие моменты "Золотого граммофона"

Шнуров впервые получил «Золотой граммофон»
Отец "мажорки" Багдасарян отказался оплачивать ей адвокатов3Фото

Отец "мажорки" Багдасарян отказался оплачивать ей адвокатов
Находящемуся под домашним арестом Улюкаеву вызвали бригаду "скорой помощи"2Фото

Находящемуся под домашним арестом Улюкаеву вызвали бригаду "скорой помощи"

Бывшему министру стало плохо
Мужчина отдал мошенникам в столичном банке 30 тысяч долларов2Фото

Мужчина отдал мошенникам в столичном банке 30 тысяч долларов

Преступление произошло в VIP-зале в банке
Самые популярные имена в Москве за последние 10 лет3Фото

Самые популярные имена в Москве за последние 10 лет

Управления ЗАГС Москвы назвало самые популярные имена для новорождённых в Москве за последние 10 лет. Об этом во вторник сообщает агентство городских новостей "Москва". – Как правило, москвичи в своём выборе имён консервативны. На протяжении более десяти лет самыми популярными именами в Москве остаются такие имена, как Анастасия, Мария, София, Анна, Дарья, Александр, Даниил, Артём, Иван и Максим, — сообщил представитель пресс-службы. Но лидирующие позиции среди них занимают для мальчиков – Иван...
Metro составило рейтинг самых горячих парней в теннисе

Metro составило рейтинг самых горячих парней в теннисе

Фабио Фоньини 29-летний итальянец сразу захватил пальму первенства в голосовании, хотя и победил не с таким уж большим преимуществом – Фоньини набрал 23,1%. Личная жизнь одного из самых красивых тенниcистов на виду. В июне 2016 года он женился на итальянской теннисистке Флавии Пеннете.    
Пятилетний вундеркинд из Петербурга удивил телезрителей8Фото

Пятилетний вундеркинд из Петербурга удивил телезрителей

Никита Еремеев поразил энциклопедическими знаниями
Избранный президент США Дональд Трамп7Фото

Трамп рассказал о планах на первые 100 дней президентства
Галия Карякина рассказала Metro о поездке с мужем в Нью-Йорк и необычных поступках супруга10Фото

Галия Карякина рассказала Metro о поездке с мужем в Нью-Йорк и необычных поступках супруга

Сергей читал сыну "Евгения Онегина" вместо колыбельной
Автомобиль, сбивший петербуржца, продадут, чтобы выплатить компенсацию3Фото

Автомобиль, сбивший петербуржца, продадут, чтобы выплатить компенсацию

В Петербурге автомобилистка лишилась своей машины, на которой сбила пешехода. Автомобиль забрали в счет долга - 27-летняя женщина не хотела платить компенсацию пострадавшему в ДТП. - В результате ДТП, виновницей которого она признана, серьезно пострадал мужчина-пешеход, - рассказали Metro в службе судебных приставов, -  Гражданка обязана судом выплатить компенсацию пострадавшему в размере 170 000 рублей, но добровольно задолженность она не погашала. Домой к должнице пришли судебные приставы. У...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

Мужчина отдал мошенникам в столичном банке 30 тысяч долларов2Фото

Мужчина отдал мошенникам в столичном банке 30 тысяч долларов

Сегодня 11:57 Преступление произошло в VIP-зале в банке

Самое популярное

Трансгендер Альбина Матюнина7Фото
Мужчина отдал мошенникам в столичном банке 30 тысяч долларов2Фото

Галереи и видео

Трансгендер Альбина Матюнина7Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама