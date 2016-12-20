Выпекание панкейков не было настолько весёлым и творческим занятием до тех пор, пока на рынке не появился "ПанкейкБот", созданный мексиканским инженером из Нью-Йорка Мишелем Валенсуэлой. Маленький робот способен создать любое изображение в виде панкейка, автоматически разливая тесто прямо на выпекающую поверхность устройства.

По мнению изобретателя, делать панкейки с уникальным дизайном очень легко при помощи входящего в комплект программного обеспечения или с помощью сообщества в Интернете, которое поставляет новые варианты оформления каждую неделю. Варианты дизайна можно загрузить через карту памяти формата SD.

Слим Герансар, член команды "ПанкейкБот", рассказывает, как это устройство может сделать ваш завтрак более весёлым.

Как вы можете описать "ПанкейкБот"?

"ПанкейкБот" — первый в мире принтер для панкейков. Изобретатель устройства создавал его, чтобы заинтересовать людей всех возрастов связью между пищей и технологиями.

Как он работает?

— Пользователи создают дизайн панкейков с помощью бесплатного скачиваемого программного обеспечения для компьютеров. Когда дизайн готов, пользователи скачивают его на карту памяти, где могут храниться несколько изображений. После того, как карта вставлена в устройство, нужно просто выбрать дизайн, который вам нужен, и "ПанкейкБот" сделает своё дело.

— Устройство работает с помощью помпы, которая направляет воздух в диспенсерную трубу, что создаёт давление. Таким образом тесто для панкейка направляется на поверхность устройства. Противоположное действие помпы создаёт вакуум, который сдерживает тесто в диспенсерной бутылке. "ПанкейкБот" автоматически переключает режимы в зависимости от необходимости.

— Для использования разных оттенков цвета "ПанкейкБот" рисует сперва первый слой, после чего останавливается где-то на 35 секунд, позволяя тесту приготовиться перед выпекаем следующего слоя. "ПанкейкБот" может создавать до четырёх слоёв, что подразумевает четыре оттенка.

Можно ли использовать другие цвета при печатании панкейков?

— Да, можно использовать тесто другого цвета, сменяя бутылки от слоя к слою.

Насколько аккуратным может быть дизайн, созданный устройством?

— Уровень детализации зависит от того, какой дизайн создан в программном обеспечении и какие настройки давления стоят на самом устройстве. Приблизительная ширина линии нанесения составляет 3-6 миллиметров. Программное обеспечение имеет множество продвинутых настроек, с которыми пользователи могут экспериментировать и создать действительно впечатляющие панкейки.

Где используют это устройство?

— Оно разработано для домашнего применения. Однако его используют в сфере проведения праздников и бизнес-шоу для привлечения внимания аудитории.

Что собираетесь делать дальше?

— Мы находимся в процессе выпуска "ПанкейкБота 2.0". Эта версия будет иметь несколько новых важных функций, которые сделают процесс создания панкейков ещё более весёлым!