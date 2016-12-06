Московский музей «Живые системы» и Metro решили раскрыть тайну происхождения животных из фильма «Фантастические твари и где они обитают». Из каких животных и насекомых слепили сказочных персонажей, рассказала газете сотрудник музея, эколог Оксана Жучкова. Все подробности – в инфографике выше. Автор инфографики - Павел Киреев.

О чём фильм "Фантастические твари и где они обитают"

Главный герой фильма – Ньют Скамандер в исполнении Эдди Редмэйна, который сделал своего героя угловатым, застенчивым чудиком, помешанном на всякого рода волшебных существах. Этот Скамандер готовится написать книгу «Фантастические твари и где они обитают». Именно по этому учебнику 70 лет спустя будут учиться Гарри Поттер и его друзья.

Ньют приезжает из родной Великобритании в США со своим волшебным чемоданчиком, чтобы вернуть в родную Аризону величественное крылатое создание – Птицу-гром. Но несколько фантастических тварей с помощью ничего не подозревающего немага (так в Америке называют маглов) Якоба Ковальски выбираются на улицы Нью-Йорка. Это грозит их хозяину большими неприятностями со стороны особой Службы магической безопасности, которая следит, чтобы волшебники не влияли на жизнь немагов, которые не должны догадываться о волшебном мире.

В итоге Ньют, немаг Яков, бывший мракоборец Тина, занимающаяся делом Ньюта, и её очаровательная сестра Куинни пускаются на поиски волшебных существ. Заодно они помогают спасти мир от страшной неконтролируемой сущности, рождающейся в детях с волшебными способностями. Дети пытаются подавить своё волшебство, и в результате это рождает страшного демона.

Режиссёр фильма Дэвид Йейтс, с ценарист Дж. К. Роулинг.