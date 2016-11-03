В столичном Дома союзов прошло одно из самых значимых светских событий года – Бал дебютанток журнала Tatler. Двенадцать юных наследниц именитых семей предстали перед гостями вечера и исполнили свой первый вальс.

В исторических интерьерах состоялся бал, на котором они блистали в нарядах ведущих мировых Домов моды и в ювелирных украшениях.

Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова исполнил "Свадьбу Луиса Алонсо" – под эту интермедию для оркестра испанского композитора Херонимо Хименеса гости прошли в зал. Затем распорядители бала – телеведущие Дарья Златопольская и Юлиан Макаров – объявили о его официальном начале и пригласили дебютанток на паркет.

По традиции Бал открыли исполнением полонеза. Юные красавицы и их партнеры, артисты Большого театра, станцевали полонез из оперы "Иван Сусанин" М.И. Глинки. Вторым танцем дебютанток стал вальс под "Весенние голоса" Иоганна Штрауса-сына.

На этом официальная часть Бала была объявлена закрытой. Распорядители предложили гостям превратиться из зрителей в непосредственных участников и занять места на паркете. С первыми нотами трогательного вальса оскароносного Энтони Хопкинса, а затем блистательного вальса Армена Хачатуряна из балета "Маскарад" джентльмены пригласили дам на танец.

После мероприятия героини вечера и их родители отправились делиться впечатлениями от первого официального выхода в свет на закрытый торжественный ужин.

Отметим, что первый бал журнал Tatler провел в 2011 году. Мероприятие проходит в Колонном зале Дома союзов по доброй традиции. Именно здесь, в Доме Благородного собрания, сменившего название на "Дом союзов" после революции 1917 года, проходили знаменитые среди московского дворянства приемы и балы.

Все фото дебютанток бала Tatler смотрите в галерее выше.

О том, кто с кем был на балу читайте в материале ЗДЕСЬ.