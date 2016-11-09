Москвичи продолжают присылать в редакцию Metro фотографии своих котов.

Конечно, каждый кошатник уверен в том, что его питомец самый лучший, но наши читатели приводят конкретные аргументы.

Например, кошка по кличке Марго умеет играть на гитаре, а кот Бантик в один прыжок успевает запрыгнуть в холодильник и спрятаться в нём, а пушистый Филимон и вовсе умеет летать. И это только некоторые таланты московских котов.

Если вы считаете, что о вашем коте ваш должна узнать вся страна, срочно присылайте забавные фотографии своего питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучше фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro и на сайте metronews.ru. Предыдущие подборки московских котов смотрите ЗДЕСЬ



