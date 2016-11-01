В Российском академическом молодёжном театре идёт "Дом с башенкой". Авторы спектакля показывают, что иногда нужно преодолеть боль потери близкого человека, чтобы прийти к свету любви.

О чём спектакль

Внимание к горю мальчика. Главный персонаж спектакля – молодой фотограф, заново переживающий смерть своей матери. Воспоминания мучают его, то и дело переносят в маленький провинциальный городок времён Великой Отечественной войны, замороженный лютой зимой. Мальчик силится помочь матери, пытается дать телеграмму (мифическому?) дедушке и страдает от невозможности как-то помочь. Вокруг мальчика круговерть из второстепенных персонажей, в разной степени демонстрирующих сострадание к парню. Герой прощает их, понимая, что никого нельзя судить: у каждого в те суровые дни была своя правда.

На кого смотреть

Отметим Керина и Ковалёву. Главную роль в спектакле исполняет молодой актёр Максим Керин. Высокий, с пронзительным, беспокойным взглядом, он блестяще перевоплощается из юноши в мальчишку, перенося зрителя в мир детских страхов. Безмолвную роль мамы играет народная артистка Мария Рыщенкова, которая в «Доме с башенкой» воплощает теплоту и родительскую заботу. Я также хотел бы отметить Анну Ковалёву, сыгравшую несколько ролей. Особенно мне понравился лёгкий образ студентки Ковалёвой. Комедийный персонаж стоит особняком на фоне других мрачных героев.

Фишки

Умелая игра с пространством. Постановщики спектакля интересно работают со сценографией, пространством и светом. Особенно сильно это проявляется в самом начале спектакля – яркие вспышки выхватывают из тьмы персонажей, врезавшихся в детскую память главного героя. Щелчок – персонаж, ещё щелчок – на его месте уже кто-то другой. Гримасы, странные костюмы, инвалиды, предметы из детства... Впечатляет.

Зачем смотреть

Настройтесь на «испытание». «Дом с башенкой» – сложная работа. Причём начинается спектакль, казалось бы, в лёгком жанре – главный герой снимает в фотоателье недалёких персонажей, эти сцены выглядят едва ли не комедийно (особенно при участии студентки Ковалёвой). Тем сильнее контраст, когда герой падает в бездну своих воспоминаний. Здесь царят безнадёга, беспомощность и страх. Эффект усиливается тем, что у спектакля нет чёткой повествовательной линии. Мне показалось, что зрителям достаточно сложно терпеть (тем более без антракта) стенания героев и гнетущую атмосферу. Однако же какими ещё красками рисовать горе и безысходность?

Мнения зрителей

28 лет, специалист в области геоинформационных систем, Евгений Денисов

«Световые эффекты запомнились больше всего. Такой простой инструмент, но действительно украшает спектакль».

54 года, педагог, Валерий Онучин

«Мне показалось, что спектакль – это ещё одно напоминание об изуродовавшем наше общество времени Великой Отечественной войны».

39 лет, индивидуальный предприниматель, Анжелика Цепенникова

«История быстро переключилась из жанра истории в жанр драмы. Или даже трагедии. И правда тяжеловатый спектакль. Главного героя жалко».

32 года, менеджер отдела закупок, Кристина Ощепкова

«Это история о любви. Любви сына к матери, и наоборот. В конечном счёте, у спектакля добрый и светлый посыл».