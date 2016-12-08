Режиссёр: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Сценаристы: Джаред Буш, Рон Клементс, Джон Маскер

Актёры дубляжа: Зина Куприянович, Григорий Сиятвинда, Мариам Мерабова, Денис Клявер, Илья Лагутенко

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Сюжет нового анимационного фильма частично основан на устном фольклоре народов Океании и их культуре. История отбрасывает зрителей на три тысячи лет назад, во времена, когда полинезийские путешественники без современных приборов умудрялись открывать острова в Тихом океане, довольствуясь только наблюдениями за природой, звёздами и приливами.

В центре сюжета, как это уже стало традицией для «Дисней», – принцесса, спасающая мир. Моану с детства влечёт океан, хотя её племя уже давно отказалось от путешествий по волнам. И если верить бабушке Моаны, то всему виной полубог Мауи, который украл сердце Те Фити – матери всех островов, а именно в её сердце была заключена величайшая сила, породившая саму жизнь. Мауи, украв сердце, хотел совершить подвиг во имя людей, но в итоге выпустил на свободу ужасную темноту, которая грозит всем островитянам.

Кстати, ещё задолго до выхода картины полинезийцы были недовольны Мауи. Вернее, тем, что он изображён «толстяком». Ведь, к примеру, актёр полинезийского происхождения Дуэйн Джонсон совсем не такой тучный, он красавец. Тем не менее сам Джонсон не оскорбился, а в оригинальной версии озвучил полубога. Нашлись и противники того, что в Сети начали продавать детские костюмы Мауи, по сути своей изображающие «кожу» полубога с татуировками и набедренной повязкой. Эти костюмы посчитали расистскими. Несмотря на всё это, сам мультик сделан с большой любовью к культуре Океании. Мауи очень мил в своём тщеславии и желании покрасоваться, ну а главная героиня просто чудо.

Она долго не может понять, в чём её путь: возглавить племя или идти туда, куда зовёт её море. В итоге именно она находит Мауи и пытается исправить то, что он натворил. В их морском путешествии есть удивительные и забавные моменты, хотя не ждите каких-то откровений или чего-то, чего вы ещё видели. Милая история, но очень простая.