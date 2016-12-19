В цирке шапито, который приехал в город Боготол Красноярского края, во время номера с дикими животными леопард пробрался в зрительный зал и напал на женщину. Хищник нанёс ей серьёзные травмы и лишь спустя некоторое время работникам цирка удалось его поймать.

Как рассказала Metro подруга жертвы нападения Оксана Ускова, она до сих пор находится в шоке от произошедшего. С самого начала шоу было видно, что леопард не подчиняется дрессировщику. Когда же дикая кошка убежала со сцены, начался настоящий хаос.

–Животное абсолютно не поддавалось дрессировке, оно не показало никакого номера: хищника только кормили мясом на сцене, а он шипел и рычал. После этого его увели со сцены, при этом леопард с трудом уходил и даже часть ковролина за собой когтями унёс. После этого объявили антракт, но почти сразу из-за кулис выбежала эта кошка и ринулась под ряды. Я вскочила и взяла ребёнка на руки и тут выскакивает леопард между мной и подругой. Я закрыла ребёнка, бежать возможности не было, так как люди ещё не вышли. Хищник вцепился в мою подругу. Страх был ужасный, я где-то читала потом, что люди бежали даже по детям, это было неописуемо, – заявила она.

Далее, по её словам, леопард каким-то чудом отпустил её подругу и они все вместе выбежали из цирка, где сами же и вызвали скорую. Врачей им не удалось дождаться, так как состояние раненной женщины резко ухудшалось из-за сильного кровотечения. В итоге они поймали машину ГАИ и её отвезли в больницу. Поехав почти сразу следом за подругой, Оксана в больнице увидела, что там же "зашивают" дрессировщицу и ещё нескольких работников цирка. На данный момент пострадавшая лежит в больнице: ей наложили 10 швов, сухожилия при этом перекушены, а три пальца на левой руке не работают.

В цирке шапито под Красноярском леопард разодрал женщину

–Это было их первое выступление, натянули у нас на площади шатёр. После случившегося я нашла, что этот цирк из Омска и называется "Аврора". Скажу честно, нас насторожило сразу отсутствие сетки. К тому же всем ещё сказали, чтобы взяли детей на руки, чтобы не было вспышек. Я ещё подумала, что хорошо, что купила билеты на шестой ряд, а не на первый, якобы далеко, а получилось наоборот. После антракта они натянули сетку и люди, которые, видимо, пожалели своих денег, пошли на продолжение. В цирке даже не извинились, а просто сказали, что поймали леопарда. Мы тоже, правда, не афишировали всего в тот момент: подруга накинула на руку плащ, чтобы не пугать кровью детей: она не хотела, чтобы они видели это. Цирк этим и воспользовался, хотя первый сектор был весь залит кровью. Да и новая сетка была какая-то рыбацкая и края всё также были неприкрыты и любой другой зверь мог проникнуть в зал снова. При этом после леопарда у них были рыси, чёрная пума и ещё какие-то несколько животных, – вспомнила женщина.

Как отметила Ускова, ей в комментариях на странице люди написали много ободрительных слов в адрес её подруги. Они не только выразили соболезнования, но и благодарность за то, что она прикрыла не только своего ребёнка, но и тех, кто сидел рядом и приняла удар на себя.

Как заявил Metro цирковой артист, дрессировщик Эдгард Запашный, подобная проблема существует давно и он уже неоднократно высказывал своё негативное отношение к подобным циркам, где работают неизвестно кто и как.

–Я много раз говорил, что я плохо отношусь к этим конторам "Рога и копыта". Надо брать комментарии у людей, которые дали разрешение на работу в этом городе, а это местные власти. Надо спрашивать у муниципальных властей, почему они рискуют людьми, почему не проверяют деятельность этой компании. Что касается сетки, то это всё на усмотрении возможностей самого дрессировщика. Нигде не прописано, выступать с сеткой или без. Основное правило техники безопасности — зритель не должен пострадать, а сетка это будет, или ров, или специальное стекло – таких нормативов в частных компаниях нет. В государственных структурах все хищные животные работают обязательно с оградительными сетками, – высказался он.