Газета Metro в 12-й раз представляет Metro Photo Challenge (MPC), одно из крупнейших в мире фотосостязаний.

На этот раз три счастливых победителя получат возможность отправиться в незабываемое путешествие на остров Пасхи (Чили) в Тихом океане.

Самая большая в мире газета призывает читателей в более чем 100 городах на четырёх разных континентах публиковать свои самые яркие снимки, связанные с путешествиями, на www.metrophotochallenge.com.

В этом году конкурс стартует 20 сентября. Участники состязания смогут представлять работы в трёх категориях: «Путешествие моей мечты», «Путешествуй, не покидая дома» и «Путешественники».

У победителей в каждой из категорий не просто появится возможность отправиться на остров Пасхи, они также смогут опубликовать свои фотографии в газете Metro по всему миру.

Если вы считаете, что снимок может привести вас к победе, опубликуйте его в одной из трёх категорий до 25 ноября 2016 года на сайте конкурса.

Победители из всех стран в финале предстанут перед жюри, в которое входят известные городские художники и фотографы: Лю Болин, Джимми Нелсон, Алехандро Картахена, Дэвид Лазар и Юрген Бёрджин (читайте о них на с. 14).

Имена трёх глобальных победителей будут объявлены 15 декабря. Принять участие в конкурсе и получить о нём больше информации можно на сайте www.metrophotochallenge.com.

Категории 2016

Путешествие моей мечты

Присылайте фотографии, сделанные во время своих самых незабываемых поездок и самых смелых приключений в вашей жизни.

Путешествуй, не покидая дома

Фотографируйте пейзажи и знаковые места вашего родного города, которые делают его уникальным.

Путешественники

Мы призываем читателей снимать людей, для которых путешествие стало важной частью жизни, а также туристов и иностранцев, живущих в вашей стране и привёзших с собой часть родной культуры (например, торговец кофе с Ямайки).

Главный приз: выиграй поездку на остров Пасхи

Три глобальных победителя отправятся в пяти-дневную экспедицию на остров Пасхи в юго-восточной части Тихого океана.

Три счастливчика получат возможность насладиться красивейшими пейзажами, а также фотоэкскурсиями с гидом к каменным монолитным статуям моаи, которые разбросаны по всему острову.

Главный приз включает в себя перелёт до острова, транспортировку победителей на месте и проживание. Также фотографии призёров, сделанные во время поездки, будут опубликованы в печатных и онлайн-версиях Metro во всех странах, где выходит наша газета.

Вас ждут незабываемые впечатления от путешествия, а ваши фотографии смогут получить признание во всём мире.

Данные о конкурсе

Фотоконкурс Metro Photo Challenge был запущен 12 лет назад в Швеции, впервые он стал глобальным в 2007 году. Это состязание стало уникальной возможностью для фотографов-профессионалов, а также любителей показать свои навыки всему миру.

В 2015 году более 36 тысяч фотографов из 15 стран представили на сайте конкурса более 148 тысяч снимков, что сделало Metro Photo Challenge одним из крупнейших фотосоревнований в мире.