Одной из победительниц Metro Photo Challenge 2016 стала петербурженка Елена Гонтаренко. Ее фотография признана лучшей в номинации «Городские путешествия».

Елена Гонтаренко

Возраст: 40

Откуда: Санкт-Петербург, Россия

Профессия: менеджер по туризму

– С фотоаппаратом меня познакомил папа, мне тогда было шесть лет, – рассказала Елена Metro. – Снимала на плёнку. А в 13 лет стало резко падать зрение. В результате фотоаппарат я забросила, так как уже практически не видела картинку через видоискатель. Потом вышла замуж, родила дочь. К этому времени появились цифровые камеры, и я снова начала фотографировать.

Несколько лет назад, когда Елена Гонтаренко сделала снимок, победивший в глобальном конкурсе Metro, у нее было зрение –16.

– Примерно за три недели до этого события я потеряла очки, – вспоминает Лена. – Муж с ребёнком уехали на море, а я осталась дома. Чувствовала себя слепым котёнком – даже чайник не могла включить. А потом успокоилась, привыкла ориентироваться без очков. Взяла фотоаппарат и вышла на улицу. Я гуляла по Московскому району и сделала эту фотографию. Раньше я искала кадр через видоискатель, теперь смотрю через сенсорный экран аппарата. Подношу его к глазам и чётко вижу, что происходит в мире, понимаю, когда нужно нажать на спуск...

Операция Елене противопоказана, линзы она носить не может. Новые очки решила не заказывать.

– Они стоят 40 тысяч рублей – за такие деньги можно купить очень приличный объектив, – объясняет победительница фотоконкурса. – Об этом я сказала своему офтальмологу. Доктор очень удивилась, спросила: «Зачем объектив, если вы не видите?» А я считаю, что для фотографа плохое зрение – в помощь. Ты не видишь лишних деталей, они не отвлекают от главного. Следишь только за тем, что действительно интересно.

В последнее время у Елены улучшилось зрение.

– Я всё время работаю над собой, делаю гимнастику для глаз, слежу за дыханием, занимаюсь йогой. Сумела исправить зрение на несколько единиц. Сейчас я не работаю, поэтому могу позволить себе ежедневные тренировки. Если бы я ходила в офис, естественно, пришлось бы надеть очки.

Как проходила ваша работа с Metro Photo Challenge 2016?

Когда узнала о конкурсе, у меня сразу появилось чувство, что это честная история. И быть замеченной таким компетентным жюри – очень почётно.



Расскажите историю вашей фотографии.

Я гуляла по городу. Проходила мимо строительных лесов, под ними находился такой туннель, по которому шли пешеходы. Светило солнце, оно проникало сквозь доски, и все проходившие по деревянному помосту казались полосатыми. Я остановилась и стала снимать. Как раз проехал этот мужчина на велосипеде, я успела нажать на кнопку.



Как вы думаете, почему именно ваша фотография победила в конкурсе?

Потому что в этом снимке совпало всё: композиция, графичность, выразительность. Здесь есть ритм: смотришь на фото – и как будто слышишь барабанную дробь. Мне кажется, в этом фото много смыслов. Это и вечное движение, и чередующиеся чёрно-белые полосы, означающие, что наша жизнь многогранна. Снимок говорит о том, что в любом мгновении обыденности можно увидеть что-то волшебное и удивительное.

Любите ли вы фотографировать во время путешествий?

У меня не получается часто выезжать в другие города и страны. К сожалению, не хватает средств. А если деньги появляются, то тратятся на объективы и штативы. В 1993 году я была в Польше, в 2012-м во время новогодних каникул вместе с дочерью отдыхала в Египте, а нынешним летом побывала в Крыму. Конечно, беру с собой фотокамеру.

Как вы себя ощущаете, будучи победителем, в преддверии поездки на остров Пасхи?

Это очень волнительно. Но я ещё до конца не верю в победу. Особенно приятно, что моя работа представляет Россию. Значит, победила не только я, но и моя страна, и мой город Петербург. Приз – поездка на остров Пасхи – это очень круто. Никогда там не была и даже не мечтала. Уверена, что это будет самое удивительное путешествие в моей жизни. И, наверное, для путешествия мне всё-таки придётся купить очки.

Фотоэкспедиция на остров Пасхи:

Победители Международного конкурса отправятся в пяти-дневную фотоэкспедицию на остров Пасхи в юго-восточной части Тихого океана. Трое счастливчиков получат возможность насладиться прекрасными видами острова Пасхи и резными статуями моаи. Приз включает в себя авиабилеты, местный трансфер и проживание. Фотографии, сделанные во время экспедиции, будут опубликованы в печатных и интернет-изданиях Metro по всему миру. Победители получат не только уникальный опыт, но и их снимки станут всемирно известными.