Metro напоминает, что ждать в 2017-м году от спортивного мира

Кубок конфедераций
С 17 июня по 2 июля в России пройдёт генеральная репетиция чемпионата мира 2018 года по футболу. Москва, Петербург, Сочи и Казань примут матчи, в которых сыграют победители шести континентальных первенств, чемпион мира и хозяйка чемпионата. Россия на групповом этапе встретится с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.
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Чемпионат мира по водным видам спорта
С 14 по 30 июля Будапешт, принявший эстафету от Казани, примет чемпионат мира по водным видам спорта. Российские болельщики будут следить за главной звездой сборной по плаванию Юлией Ефимовой и ждать очередного триумфа синхронисток, у которых в Венгрии должен блеснуть новый дуэт, ведь Наталья Ищенко и Светлана Ромашина взяли паузу в карьере.
Новые обвинения в допинге
Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает расследовать информацию о государственной допинговой программе в России и подмене допинг-проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Если обвинения подтвердятся, то Россия может быть не только лишена новых турниров, но и отстранена от участия в международных соревнованиях.
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Восстановление мирового членства
Вернуть международный статус предстоит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которой необходимо делегировать спортсменов на чемпионат мира в Лондоне (5-13 августа). У Паралимпийского комитета тоже есть повод для беспокойства, ведь пока российские паралимпийцы из-за приостановки членства ПКР в Международном паралимпийском комитете рискуют не успеть квалифицироваться на Зимние Олимпийские игры-2018. Кроме того, борьбу за право выступать на международных стартах продолжают вести штангисты.
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Предолимпийские турниры
Предшествующий зимним Олимпийским играм сезон определит участников и фаворитов главного старта четырёхлетия. В феврале (8–19) Хохфильцен примет чемпионат мира по биатлону, с 29 марта по 2 апреля в Финляндии пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. В мае Кёльн и Париж станут местом проведения чемпионата мира по хоккею.
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