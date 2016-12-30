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Metro напоминает, что ждать в 2017-м году от спортивного мира

  • Индира Шестакова

Наступающий год будет богат не только на крупные международные соревнования, но и должен ознаменоваться решением многих проблем в российском спорте

Кубок конфедераций

С 17 июня по 2 июля в России пройдёт генеральная репетиция чемпионата мира 2018 года по футболу. Москва, Петербург, Сочи и Казань примут матчи, в которых сыграют победители шести континентальных первенств, чемпион мира и хозяйка чемпионата. Россия на групповом этапе встретится с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Наставник россиян Станислав Черчесов пройдёт первую большую проверку в сборной

Наставник россиян Станислав Черчесов пройдёт первую большую проверку в сборной

все - Getty

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Чемпионат мира по водным видам спорта 

С 14 по 30 июля Будапешт, принявший эстафету от Казани, примет чемпионат мира по водным видам спорта. Российские болельщики будут следить за главной звездой сборной по плаванию Юлией Ефимовой и ждать очередного триумфа синхронисток, у которых в Венгрии должен блеснуть новый дуэт, ведь Наталья Ищенко и Светлана Ромашина взяли паузу в карьере.

 

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Новые обвинения в допинге

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает расследовать информацию о государственной допинговой программе в России и подмене допинг-проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Если обвинения подтвердятся, то Россия может быть не только лишена новых турниров, но и отстранена от участия в международных соревнованиях.

WADA старается уличить триумфаторов Сочи

WADA старается уличить триумфаторов Сочи

Восстановление мирового членства

Вернуть международный статус предстоит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которой необходимо делегировать спортсменов на чемпионат мира в Лондоне (5-13 августа). У Паралимпийского комитета тоже есть повод для беспокойства, ведь пока российские паралимпийцы из-за приостановки членства ПКР в Международном паралимпийском комитете рискуют не успеть квалифицироваться на Зимние Олимпийские игры-2018. Кроме того, борьбу за право выступать на международных стартах продолжают вести штангисты.  

Бегун Сергей Шубенков желает как можно скорее вернуться на мировую арену

Бегун Сергей Шубенков желает как можно скорее вернуться на мировую арену

Предолимпийские турниры

Предшествующий зимним Олимпийским играм сезон определит участников и фаворитов главного старта четырёхлетия. В феврале (8–19) Хохфильцен примет чемпионат мира по биатлону, с 29 марта по 2 апреля в Финляндии пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. В мае Кёльн и Париж станут местом проведения чемпионата мира по хоккею.

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