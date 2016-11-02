Поезда проезжают станцию метро "Московские ворота" в Петербурге (синяя ветка) утром 2 ноября без остановки. Станцию закрыли на вход и выход.

- В кассовом зале станции "Московские ворота" обнаружен бесхозный предмет. По распоряжению сотрудников полиции станция закрыта на вход и выход пассажиров в 9 часов 21 минуту. Поезда проследуют станцию без остановки. Ждем кинологов, - сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Добавим, почти ежедневно в Петербурге проходят проверки станций метро из-за забытых кем-то вещей. Для обследования "потеряшек" станции приходится закрывать на вход и выход, что доставляет массу неудобств для пассажиров.

Правда, жители Петербурга понимают, что речь идет об их же безопасности и не высказывают недовольства в связи с частыми случаями проверок в метро города.