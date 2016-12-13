Метеорный поток Геминиды-2016

Один из самых красивых и богатых метеорных потоков северного полушария Земли – Геминиды – можно увидеть в ночном небе каждый год, с 4 по 17 декабря.

В 2016 году пик активности Геминид приходится на 3.00 по московскому времени в ночь на 14 декабря, сообщает Московский планетарий. Ожидается поток до 120 метеоров в час.

Однако последнее суперлуние 2016 года, которое также можно будет увидеть 14 декабря, затмит метеорный поток Геминиды. Свет Суперлуны будет настолько ярким, что при условии безоблачной погоды в ночном небе можно будет рассмотреть только самые яркие метеоры.

Для справки. Метеорный поток Геминиды

Геминиды — не очень быстрые, яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета. Своё имя они получили от названия созвездия Близнец (Gemini), в котором находится радиант потока или область вылета метеоров.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон. Ученые считают его промежуточным объектом между астероидом и кометой.

Красивый метеорный поток Геминиды превосходит по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.