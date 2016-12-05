Метель, которая началась ещё в воскресенье, 4 декабря, пойдёт на убыль лишь к обеду вторника, 6-го числа. Синоптики предупреждают, что в Московской области, как и в ряде соседних областей, ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, переходящий в настоящую метель.

"Ветер юго-западного и южного направления. Его порывы будут достигать 22 м/с, – прогнозируют эксперты Gismeteo. – Нас ждёт гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, накаты и сильная гололедица".

К утру среды в Москве и пригородах может выпасть до 11 мм осадков. "Это почти 20% месячной нормы, которая в декабре составляет 56 мм", - уточнили в метеобюро.

Днём 5 декабря в регионе ожидается 1-3 градусов мороза, а в ночь похолодает до 7-10 градусов ниже нуля.

Атмосферное давление в Москве за сутки резко упадет – с 749 до 731 мм рт. ст.

В условиях снегопада столичные аэропорты задержали или отменили около 90 рейсов, передаёт Интерфакс.

"Аэродромные службы аэропортов московской воздушной зоны переведены на усиленный режим работы. Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и стоянки регулярно расчищаются и обрабатываются реагентами. Это может провоцировать кратковременные задержки рейсов на вылет и прилет", – сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Уточняется, что все самолёты, покидающие аэропорты столицы, обрабатываются противообледенительной жидкостью.