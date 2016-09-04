В Коста-Рике проходит фестиваль наблюдения за китами и дельфинами. Сезон, когда этих морских существ можно увидеть с побережья, наступает в июле и длится до октября. Однако сентябрь считается самым лучшим месяцем для наблюдений. Об этом сообщает агентство "Франс пресс".

Во время фестиваля местные артисты устраивают грандиозное шоу: они наряжаются в огромные разноцветные костюмы с настоящими листьями и ветками, а также красят свою кожу разноцветными узорами.

В этом году фестиваль проходит уже восьмой раз. Благодаря этому празднику экономика в провинции Пунтаренас испытала колоссальный рост.