Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели первую встречу после неудавшегося госпереворота в Турции. По итогам переговоров Меркель сказала, что облегчение визового режима для Турции возможно осуществить уже через несколько недель. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как напоминает "РИА Новости", в последнем отчёте Еврокомиссии было сказано, что Турции необходимо выполнить ещё два условия, которые могут занять много времени. Кроме того, Турции предстоит выполнить в ближайшее время ещё пять условий.

Турция долгое время оспаривала возможность изменения антитеррористического законодательства, на чём настаивали представители ЕС.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее говорил, что для облегчения визового режима Турция должна выполнить все выдвинутые ЕС требования.