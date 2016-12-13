Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд считают необходимым продление санкций в отношении России. По их словам, эта мера необходима в связи с невыполнением минских соглашений по Украине. Об этом во вторник сообщает ТАСС.

– Мы коротко обсудим ситуацию на Украине и медленно продвигающийся минский процесс, поэтому будет необходимо санкции ещё раз продлить, хотя мы бы хотели, чтобы прогресс был большим, – заявила она на пресс-конференции с президентом Франции.

Олланд также поддержал Меркель заявив, что "пока не будет прогресса", он будет поддерживать продление санкций.

– На Украине должны быть выполнены минские соглашения, — сказал Олланд.

Как ожидается, вопрос о продлении антироссийских санкций будет затронут на саммите глав государств и правительств ЕС. Он пройдёт 15-16 декабря в Брюсселе.