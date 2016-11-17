31 июля американский рок-певец Мэрилин Мэнсон даст концерт в столичном клубе Stadium 31.
Сейчас музыкант записывает десятый студийный альбом под рабочим названием SAY10, релиз которого состоится 14 февраля.
"Есть надежда, что мы услышим песни нового альбома на московском концерте", – сообщает АГН "Москва" организаторы мероприятия.
В 2014 году американский рокер уже приезжал в Москву, однако выступление музыканта на ВДНХ не состоялось из-за сообщения о заложенной бомбе.
Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) – известный своим эпатажным поведением рок-певец, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson.