Американская актриса Мэрил Стрип вновь номинирована на премию "Золотой глобус". Об этом в понедельник сообщает Just Jared.

Отмечается, что это уже 30-ая номинация на эту премию в карьере актрисы.

В этом сезоне Мэрил Стрип претендует на почётную награду за роль в фильме"Флоренс Фостер Дженкинс".

В центре сюжета история Флоренс Фостер Дженкинс (Мэрил Стрип), девушки из богатой нью-йоркской семьи, которая мечтала стать оперной певицей, но при этом имела ужасный голос.

Напомним, ранее стало известно о том, что Мэрил Стрип получила специальный "Золотой глобус" за вклад в индустрию развлечений. На сегодняшний день она выигрывала премию восемь раз. Победу ей принесли "«Крамер против Крамера" (1979), "Женщина французского лейтенанта" (1981), "Выбор Софи" (1982), "Адаптация" (2002), "Ангелы в Америке" (2003), "Дьявол носит Prada" (2006), "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" (2009) и "Железная леди" (2011).