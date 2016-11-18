О том, что мэр северной столицы России заказал такую дорогущую люстру, стало известно из сообщения на сайте госзакупок.

Обустроить местную администрацию собрались с размахом. На это дело хотят потратить более 1,5 миллиона рублей. В списке предметов интерьера, кроме люстры, гардероб, тумба и круглый стол, передаёт Sibnet.ru.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть всё же уточнил, что эти деньги выделены на обустройство лишь одного зала.

"Там проводятся конференции. Это лицо города Новосибирска. Там бывают иностранные делегации. Хотелось бы показать с хорошей стороны. Это делается для всех, а не для кого-то отдельно", – подчеркнул Анатолий Локоть.