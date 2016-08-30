Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК), движение по которому планируется открыть 10 сентября, в течение месяца после запуска будет бесплатным, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

– В сентябре откроем движение на МЦК. Приняли решение о том, что месяц после запуска можно будет кататься бесплатно, хоть целый день, — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

За месяц столичные власти планируют собрать предложения и замечания москвичей по работе МЦК и максимально их реализовать, добавил Собянин.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу планируется открыть 10 сентября 2016 года. Всего на МЦК, протяженность которого составляет 54 километра, будет действовать 31 станция, проект предполагает интеграцию с 10 радиальными направлениями железной дороги и с 11 линиями метрополитена.