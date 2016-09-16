Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена – станции "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская".

Станция "Бутырская" расположена на пересечении улицы Руставели и Огородного проезда, "Фонвизинская" – в начале улицы Милашенкова, "Петровско-Разумовская" – возле Дмитровского шоссе, сообщает "Интерфакс".

На "Петровско-Разумовской" расположена кросс-платформенная пересадка на одноимённую станцию Серпуховско-Тимирязевской линии, то есть при пересадке с одной ветки на другую при проезде в одном направлении пассажиру не придётся переходить на другую платформу.

Протяжённость нового северного участка линии составляет 5 км, глубина залегания – порядка 60 метров. Таким образом, протяжённость всех линий московского метро достигла 340 км, а количество станций – 203.

Следующий участок Люблинско-Дмитровской линии до "Селигерской", включающий три станции, будет введён в эксплуатацию в 2017 году.