Ранняя зима в столичном регионе заставила косолапых залечь в спячку раньше обычного. Как сообщает пресс-служба московской мэрии, бурые и гималайские медведи в зоопарке столицы уже уснули. Хотя в прошлом, 2015 году, они отправились спать лишь в первых числах декабря.

"Чтобы животным комфортно спалось, сотрудники зоопарка принесли им сено, из которого можно сделать уютное гнездо в берлоге", – уточняют в зоосаде.



Кстати, во время спячки температура тела у медведей не падает, поэтому спят они чутко. Именно поэтому людям, находящимся рядом с ними, нужно вести себя как можно тише. Иногда мишки будут просыпаться, но только для того, чтобы попить воды. В берлоге у них специально стоит полная миска.

Кстати, медведей к спячке готовят заранее – осенью им увеличивают объём корма. А перед своим долгим сном звери, наоборот, постепенно перестают есть.

Окончательно проснутся медведи лишь в середине марта. Но если зима задержится в регионе, то – в апреле.