Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новом порядке оплаты услуг ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на портале Правительства РФ.

Так, с 1 января 2017 года "расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества".

При этом устанавливается , что такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых не позднее 1 июня 2017 года, и не должны их превышать, если другое не предусмотрено общим собранием собственников.

Документ был был утверждён в исполнение поправок, внесённых в Жилищный кодекс в 2015 году.