Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, какие российские продукты окажутся на его столе в Новый год. В интервью на канале НТВ в программе "Итоги недели" председатель Правительства признался, что на его столе будут продукты, произведённые в нашей стране.

— Импортозамещение на самом деле удалось, если говорить о замещении на нашем столе новых наших российских продуктов питания… появлении их на этом нашем столе, — отметил премьер-министр РФ.

Дмитрий Медведев пообещал, что на его столе будут мясо, рыба и овощи, которые сделаны в России.

— Естественно, что за последнее время мы решили важнейшие задачи по импортозамещению. Это и производство мясных продуктов, и рыбы, и овощи, и фрукты. Значительная часть всего этого уже производится в нашей стране. Поэтому на моём новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо , и овощи, которые произведены в нашей стране, причём на тех предприятиях, которые были созданы в последние несколько лет, — добавил Медведев.