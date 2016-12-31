Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Видеообращение и текстовое обращение кабмина опубликовано на сайте Правительства РФ.

- Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся! – говорится в сообщении Медведева.

Премьер-министр добавил, что верит, "в наступающем году осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие".

В заключении Дмитрий Медведев поздравил всех "с новым, 2017 годом!"

Напомним, что ранее обратилась к россиянам депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она призвала сделать всё для примирения и укрепления общества, а также прочитала новогодний стих авторства Татьяны Ковыль.