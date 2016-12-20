В Петербурге на 15% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но это не значит, что в городе началась эпидемия, рассказали Metro в НИИ гриппа.

С12 по 18 декабря в городе было зарегистрировано 52,3 тысячи случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Госпитализировано около 1 тысячи человек. Самое значительное превышение эпидпорога — среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.

- Эпидемию объявляет Роспотребнадзор, - рассказали Metro в НИИ гриппа. – Обычно это происходит при превышении порога в 20%. А пока Петербург не достиг тех цифр, чтобы можно было говорить об эпидемии.

Скорее всего, рост заболеваемости продолжится в ближайшие дни. Но, возможно, эпидемии все-таки не будет: ее остановят новогодние праздники.

- В новогодние каникулы происходит разобщение детских коллективов, поэтому рост заболеваемости останавливается, - говорят в НИИ гриппа.