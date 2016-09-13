Паралимпиада-2016, таблица результатов – без российских атлетов на первом месте пока уверенно идёт Китай, а в тройке призёров находится Украина.

Паралимпиада-2016, начало которой ознаменовалось уверенным выступлением китайцев, проходит без участия россиян, со скандалом отстранённых от соревнований.

При этом в России очень популярен запрос: "Паралимпиада-2016, медальный зачет, таблица, Белоруссия" после того, как на церемонии открытия Игр один из белорусских спортивных функционеров прошёлся по стадиону с российским флагом.

Согласно данным сайта Paralympic.org, пока белорусы выступают не так успешно, как от них ждут – всего они завоевали три золотые награды и две бронзовые.

Паралимпиада-2016, медальный зачет, таблица в Рио

Паралимпийские спортсмены из Китая завоевали уже 50 золотых наград, 40 серебряных и 28 бронзовых (всего – 118 медалей). На втором месте в медальном зачёте идёт Великобритания (28-16-19, всего – 63), третье место занимают украинские паралимпийцы (22-19-20, всего – 61).

А вот атлеты из США, некоторые из которых участвуют в Рио вместо отстранённых россиян, занимают пока лишь четвёртую позицию в медальном зачёте Рио – 16-17-13 (всего – 46 медалей).