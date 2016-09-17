10 сентября в Москве открылось МЦК с 26 станциями, которые позволят разгрузить столичную подземку. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, до конца ктября будут открыты последние пять станций и кольцо будет функционировать в полном режиме. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Четыре станции МЦК мы запустим до 10 октября. Это "Дубровка", "Коптево", "Соколиная гора" и "Зорге". А к концу октября мы планируем открыть "Панфиловскую", - сказал Хуснуллин.

Эксперты отмечают, что МЦК позволит перевезти примерно 75 миллионов пассажиров в первый год работы. А во второй их число увеличится до 120 миллионов человек.