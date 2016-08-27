Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в последнюю субботу лета ожидается облачная, с прояснениями погода. Днём синоптики обещают местами кратковременный дождь.

Температура воздуха днём, 27 августа, прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление понизится.

Спасатели предупреждают об усилении ветра. Днём 27 августа и в ночь на 28 августа ожидается юго-западный и западный ветер, который постепенно поменяет направление на северо-западное.

Места порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а прибрежных районах Петербурга – до 22 м/с.