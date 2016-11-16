В четверг, 17 ноября, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в прибрежных районах Петербурга ожидается усиление южного ветра. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Напомним также, что к концу недели в городе обещают потепление, а в выходные даже кратковременные дожди.

Отметим, что за первые две недели ноября в Петербурге выпало столько снега, сколько пришлось на весь зимний период в 2014-м году. С приходом потепления городское управление МЧС также прогнозирует гололедицу на дорогах.

В связи с усилением ветра МЧС просит горожан избегать слабозакреплённых конструкций, автомобилистам советуют не парковаться под деревьями. На улице также пешеходам рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.