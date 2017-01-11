Синоптики прогнозируют усиление ветра в Петербурге 12 и 14 января. В ГУ МЧС по Петербургу горожан просят соблюдать осторожность.
По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 12 января и ночью 14 января местами ожидается усиление порывов ветра до 15 м/с, сообщили в МЧС.
В ведомстве рекомендуют петербуржцам убрать с балконов все вещи, плотно закрыть окна и двери. Находясь на улице, избегать деревьев и сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.