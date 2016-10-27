Погода в Петербурге вновь портится. Во второй половине дня четверга, 27 октября, на город обрушится сильный ветер. С предупреждением выступили сотрудники МЧС.

"Сегодня, 27 октября, начиная с 15–19 часов, ожидается усиление порывов юго-западного и южного ветра до 12–16 м/с. Высота волны в Невской губе Финского залива составит 0,5 – 0,8 м", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Добавим, в Петербурге в ближайшие дни ожидается небольшое потепление и сильные дожди. По прогнозу синоптиков, до конца недели температура воздуха повысится до +7 градусов в дневные часы. Дождь возможен вечером в четверг и весь день в пятницу.

В выходные осадки прекратятся, а с понедельника в городе вновь начнется похолодание, вероятен сильный снег.