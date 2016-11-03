В Ленинградской области 4, 5, 6 ноября по прогнозу Гидрометцентра ожидается снег, на дорогах гололедица. В пятницу, 4 ноября, на Карельском перешейке местами сильный снег.

Также прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение в работе транспорта, затруднение движения на дорогах, нарушение электроснабжения населенных пунктов. Об этом жителей региона предупреждает ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Ведомство просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Собираясь в путь, автомобилистам рекомендуют проверить соответствие резины на колесах состоянию дорожного покрытия.

Отметим, что 3 ноября из-за снегопада в регионе произошло более 10 ДТП. В Петербурге были зафиксированы массовые аварии с участием 4-х и более авто, а также с летальным исходом для водителя.

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