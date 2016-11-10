МЧС предупредило москвичей о неблагоприятных погодных явлениях – сильном снеге, метели с ухудшением видимости, гололёде.

По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшие 1-3 часа 10 ноября, с сохранением ночью и днём 11 ноября до 18.00 в Москве ожидается: снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный, местами ледяной дождь.

Гололёд, местами сильный, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах – сильная гололедица.

Из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, передаёт пресс-служба МЧС.

Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.