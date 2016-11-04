В связи с прогнозируемым снегопадом и метелью управление МЧС РФ по Ленинградской области 4 ноября развернуло мобильный пункт обогрева на 658 километре федеральной трассы М-10 «Россия». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Мобильный пункт обогрева оснащен полевой кухней, средствами связи, аптечкой первой помощи, имеет спальные места, тепловую пушку, - рассказывает замначальника ГУ МЧС России по Ленобласти Антон Клинг. - Водители и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию из-за автомобильных заторов и дорожно-транспортных происшествий, смогут получить необходимую помощь в развернутом мобильном пункте обогрева, который будет действовать до 7 ноября.

Непрерывный мониторинг за ситуацией на дорогах проводится с помощью системы видеонаблюдения «ПК ЦУП» ФДА «Росавтодор». При необходимости дополнительный мониторинг дорожной обстановки проводится оперативной группой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области.