Утром в Красногвардейском районе Петербурга МЧС проводили учения, во время которых поднимали машину из реки. Об этом сообщили очевидцы в соцсети 13 сентября в 07.34.

- Внимание, с 8 до 10 часов будет закрыт проезд по мосту через Охту на проспекте Энергетиков, - пишет участник паблика "ДТП и ЧП / Петербург".

Автовладельцев предупредили о том, что движение в сторону проспекта Энергетиков будет перекрыто на несколько часов. Спасательная операция в рамках учений проводилась чуть более двух часов.

- Выловили "ГАЗель" из реки Охты на учениях МЧС у площади Фаберже, - сообщили в паблике в соцсети в 11:46 и поделились фото.

После этого ограничение движения было снято.