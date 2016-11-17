Проходившая по уголовному делу о гонках на Gelandewagen c участием сына вице-президента "Лукойла" Мара Багдасарян заплатит теперь штраф.

Как сообщил АГН "Москва" пресс-секретарь Савёловского районного суда столицы, мировой судья рассмотрел шесть административных материалов в отношении Багдасарян.

Судья по результатам рассмотрения административных дел с учётом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде административных штрафов.

Всего за пять дней судебных заседаний Багдасарян было назначено 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 44 тысяч рублей.

Стритрейсершу задержали 6 ноября, когда её припаркованный автомобиль пытались эвакуировать. Полицейские выяснили, что у Багдасарян есть немало неоплаченных штрафов.

Девушка ранее проходила в качестве свидетеля по уголовному делу о гонках на Gelandewagen c участием сына вице-президента "Лукойла".