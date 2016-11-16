Сегодня, 16 ноября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ровно в полдень состоится срочное заседание правительства.

"Коллеги, я хотела бы с вами посоветоваться. У нас будут некоторые изменения временные в повестке в связи с тем, что назначено срочное заседание правительства на 12 часов", – сообщила она на пленарном заседании Совета Федерации.

Сначала Матвиенко не уточнила, с чем связано это срочное заседание. Но позже появилась информация, что заседание кабмина просто переносится с четверга на среду, потому что 17 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев будет занят. Он планирует участвовать в мероприятиях по программе президента Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Известно, что в повестке дня всего девять вопросов. Обсуждать будут в основном изменения в различные статьи Налогового, Гражданского кодексов и Кодекса об административных правонарушениях.

Обычно "правительственный час" проходит в Совфеде в фиксированное время – в 11:00 вне зависимости от других вопросов повестки.