"Зенит"-"Оренбург": 24 октября 2016

Зенитовцы продолжают погоню за московским «Спартаком» в турнирной таблице чемпионата России. После очередной победы над «Уралом» красно-белые оторвались от «Зенита» на три очка. Впрочем, даже в случае успеха в игре с «Оренбургом» сине-бело-голубые останутся на второй строчке, уступая конкурентам по дополнительным показателям.

На прошлой неделе команда Мирчи Луческу провела тяжёлый гостевой матч Лиги Европы против «Дандолка». Ирландцы едва не отняли у «Зенита» очки. Вплоть до 70-й минуты хозяева вели в счёте, пока за дело не взялись новички сине-бело-голубых. Сначала отличился Роберт Мак, а затем Жулиано принёс команде победу.

"Зенит"-"Оренбург": 24 октября 2016

В свою очередь дебютант Премьер-лиги «Оренбург» в прошлом туре одержал первую победу в турнире, переиграв «Томь». Хет-трик на свой счёт записал белорусский полузащитник Павел Нехайчик. Добившись исторического успеха, оренбуржцы покинули последнее место в турнирной таблице. Эта победа должна вселить в команду Роберта Евдокимова уверенность.

"Зенит"-"Оренбург" 24 октября 2016: трансляция

Встреча между «Зенитом» и «Оренбургом» начнётся в 19.30. Поединок в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Эксперт о матче "Зенит-"Оренбург":

Сергей Веденеев, бывший игрок «Зенита», чемпион СССР – 1984:

- Защитная линия «Зенита» резко ослабла ещё с уходом Гарая. Без такого классного защитника у тренера болит голова, как выстраивать игру – насыщать оборону или больше атаковать. Сыгранности не хватает, игровой практики у того же Анюкова и Ломбертса – тоже.

У «Дандолка» был запредельный настрой, с такими командами тяжело играть любому сопернику. Я не думаю, что «Оренбург» сыграет на таких скоростях и с такой самоотдачей. К этому они не готовы. «Оренбург» постарается дисциплинированно сыграть в обороне и ловить «Зенит» на ошибках.