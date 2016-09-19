В канадском Торонто завершился матч Россия-Швеция со счётом 1:2 в пользу шведской команды. Российская команда уступил сопернику на арене "Эйр-Канада Центр" буквально в последние секунды встречи, когда судьи отказались засчитать забитую шайбу в ворота шведов, так как Овечкин забросил её, по мнению арбитров, перчаткой.

Матч Россия-Швеция продемонстрировал российским больщикам самые слабые стороны отечественной сборной по хоккею. В течение всей встречи чувствовалось, что инициатива находится в руках шведов. Первую шайбу в большинстве забросил Габриэль Ландеског на 30 минуте, а уже спустя две минуты в российские ворота забил Виктор Хедман.

Надежда на камбек появилась, когда Александр Овечкин смог реализовать гол ближе к концу матча. Вторая шайба и вовсе уже показалась болельщикам невероятным чудом, которое, всё же, не случилось. В итоге матч Россия-Швеция так и завершился со счётом 1:2.

Выбора у российской команды больше нет, чтобы пробиться дальше, остаётся идти лишь вперёд и выигрывать две оставшиеся встречи.

Трансляция Россия-Швеция: Голы матча