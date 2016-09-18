Сегодня, 18 сентября 2016 года, состоится матч Россия-Швеция по хоккею. Встреча пройдёт в Канаде в рамках Кубка мира по хоккею. Подопечные Олега Знарка выйдут на лёд против своего соперника в Торното. На последнем чемпионате мира в Москве шведы взяли только шестое место, но здесь выступит уже совсем другая команда.

Матч Россия-Швеция 18.09.2016 состоится в рамках игр группы B. Во втором матче игрового дня встретятся ещё две команды этой группы: сборная Финляндии сыграет с командой США.

Прямая трансляция Россия-Швеция 18 сентября 2016: во сколько и по какому каналу смотреть онлайн

Прямую трансляцию матча Россия-Швеция 16 июня 2016 года покажет главный федеральный канал – "Первый канал". Начало трансляции матча Россия-Швеция 16 июня 2016 года запланировано на 22:00 по московскому времени, но сам матч начнётся в 22:10 мск. Все матчи турнира проходят в Торонто на арене "Эйр- Канада Центр", вмещающей более 18 тыс. зрителей.

Следить за ходом встречи Россия-Швеция 18.09.2016 года можно будет также онлайн – многочисленные спортивные порталы будут вести прямую трансляцию поединка.

Матч Россия-Швеция 18 сентября 2016, ставки

Прогнозы аналитиков и букмекеров на предстоящую встречу разнятся. Обе команды очень сильные. При этом последние товарищеские матчи перед турниром обе страны проиграли. В матче Россия-Швеция 18.09.2016 на победу российской сборной коэффициент — 2,42. Шансы шведов оценены коэффициентом 2,48. Поставить на ничью можно за 3,34.

Матч Россия-Швеция 18 сентября 2016, составы

Тренерский штаб сборной России объявит состав непосредственно перед игрой.

Напомним, что Кубок мира-2016 по хоккею официально начался в эти выходные. Позади уже два матча. Продлится он до 2 октября.