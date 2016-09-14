Лигочемпионский матч "Байер" – ЦСКА 14 сентября 2016-го, трансляция которого будет доступна на федеральном канале, станет первым для армейского клуба в новом сезоне главного футбольного еврокубка.

"Байер" – ЦСКА 14 сентября 2016-го, трансляция

Футбольный клуб ЦСКА сыграет на выезде с леверкузенским "Байером", матч покажет федеральный канал "Матч ТВ". Прямая трансляция поединка начнётся в 21.30 по мск. Также посмотреть матч можно будет в Интернете.

"Байер" – ЦСКА 14 сентября 2016-го, прогноз

– ЦСКА сейчас набрал хороший ход, поэтому может соперничать с любым оппонентом, – рассказывает Metro бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылёв. – У армейцев и подбор игроков хороший, и тренер отличный – я верю, что у ЦСКА пойдёт игра в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Последний матч с "Тереком" команда провела отлично, но справедливости ради нужно отметить, что грозненцы были не похожи на самих себя. На фоне такого "Терека" армейцы смотрелись очень хорошо, но в Лиге чемпионов будет намного сложнее.

"Байер" – ЦСКА 14 сентября 2016-го, ставки

Уже четыре года ЦСКА не может выйти из группы и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз это случилось в 2012 году, когда армейцы в четвертьфинале уступили будущему победителю – "Интеру". Новый поход подопечные Леонида Слуцкого начинают с выездного матча против леверкузенского "Байера". Стоит отметить, что в этом году жеребьёвка была благосклонна к ЦСКА. Помимо немецкого клуба, "красно-синие" на групповом этапе встретятся с английским "Тоттенхэмом" и французским "Монако". В начале сезона армейцы набрали хороший ход. Команда Леонида Слуцкого не проиграла ни одного матча в чемпионате России, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. В свою очередь, "Байер" на старте сезона провёл всего две игры – уступил "Боруссии" и переиграл "Гамбург". Соответственно, в букмекерских конторах нет большого перевеса в пользу команды из Германии.

"Байер" – ЦСКА 14 сентября 2016–го, составы

Точные составы обеих команд будут известны незадолго до начала встречи.