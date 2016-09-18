Матч ЦСКА-"Крылья Советов" завершился со счётом 2:1 в пользу москвичей, сообщает агентство "Интерфакс". Выездная встреча прошла в рамках седьмого тура российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Металлург" в Самаре.

Матч ЦСКА-"Крылья Советов" очень удачно начался для армейцев. С первых минут команда показал активную игру и уже на седьмой минуте гости смогли реализовать свой первый гол. Мяч в ворота соперника забил Александр Головин. Сровнять счёт уже в самом конце первого тайма удалось Дмитрию Ятченко. Вторую удачную атаку игроки ЦСКА смогли провести уже в середине второго тайма: гол с углового забил Сергей Игнашевич, грамотно отыграв головой.

Теперь у армейцев 17 очков и второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА уступает "Спартаку" два балла. "Крылья Советов" в итоге сохраняют копилке свои два очка и продолжают занимать позицию аутсайдеров чемпионата.