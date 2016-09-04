4 сентября католическая монахиня мать Тереза причислена к лику святых Римско-католической церкви. Церемонию в Ватикане возглавил Папа Римский Франциск, сообщает RT.

Церемония канонизации прошла сегодня на площади Святого Петра в Ватикане. В праздничной мессе приняли участие 100 тысяч верующих. Мать Тереза Калькуттская была причислена к лику святых спустя 19 лет после смерти.

По данным СМИ, на мероприятие прибыли 13 глав государств и правительств.

Мать Тереза (настоящее имя — Аньеза Гондже Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье. В 21 год она приняла постриг в монахини. 1979 году мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии мира. Cкончалась в Калькутте 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. В октябре 2003 года была причислена к лику блаженных.