Facebook Ивет Васкес Фото:

Некоторые одинокие женщины говорят, что им приходится быть и матерью, и отцом для своих детей. Ивет Васкес из Техаса восприняла это выражение буквально.

Когда американка отвозила своего сына Элайджу в школу, она обратила внимание на необычное скопление машин возле входа. Оказалось, что в этот день в школе проходит тематическая ярмарка «Пончики с папой» (Donuts with Dad), на которую дети должны были прийти вместе со своими отцами.

«Я могла бы быть твоим папой», – в шутку сказала Ивет. Однако Элайдже предложение матери понравилось.

«Я думала, что мой сын будет стесняться, но он сказал: «Отлично, у нас ещё есть десять минут», – рассказывает женщина.

Ивет не растерялась, села в машину и через несколько минут вернулась в школу в образе отца Элайджи – с накладными усами, в клетчатой рубашке и бейсболке.

Пост с фотографиями в образе отца Элайджи американка разместила в своём аккаунте на Facebook. Пользователей настолько тронула находчивость Ивет, что пост уже набрал свыше 16 тысяч лайков и 6,5 тысячи комментариев.

«Большинство пап посчитали мою идею крутой, – рассказывает Ивет. – Они говорили, что я отличная мать, так как поддержала своего сына. Но больше всего меня порадовала реакция моего сына. Он был взволнован и счастлив, а после ярмарки сказал мне спасибо».