Мать обвиняемого в совращении малолетних священника Глеба Грозовского, недавно экстрадированного из Израиля в Петербург, попала в больницу в состоянии комы после перенесённого инсульта. Зинаида Грозовская не смогла пережить последних событий в жизни сына.

– Наша любимая мамочка между небом и землёй, – написала у себя на страничке в социальной сети «ВКонтакте» сестра Глеба Грозовского Любовь. – Главный врач-нейрохирург из института имени Поленова по просьбе одной добродетельной Ирины посмотрел маму и сказал, что, судя по той картине, что есть на сегодня, шансов у неё нет. Как показали снимки, у мамы повреждён ствол мозга и там скопилось много крови.

Любовь Грозовская сообщила, что во время последнего визита в больницу будто прощалась со своей мамой.

– Никаких сил не осталось, – cообщила она. – Как будто вместе с мамой уже умираю. Мы вместе боролись за брата, а сейчас мамы нет рядом. Одной мне не справиться с этой судебной машиной.

Зинаида Грозовская боролась за оправдание сына два года.

Напомним, 17 сентября Глеба Грозовского доставили в Петербург и сразу же предъявили ему обвинение.

Десять дней назад Зинаиде Грозовской удалось встретиться с сыном в Москве.

На днях Любовь Грозовская публично обратилась к следствию и попросила отпустить брата в больницу увидеть мать.